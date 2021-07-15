Киев, , 20:32 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 15 июля, приняла закон, запрещающий издевательства над животными.

Бездомные животные Иван Шилов © ИА REGNUM

За соответствующую инициативу проголосовали 285 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как было заявлено в парламенте Украины, закон принят в рамках имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира.

Документ устанавливает запрет бить, убивать, отравлять или калечить животных; дарить как призы, награды или премии; причинять им боль или страдание; а также дрессировка животных способом, который наносит вред здоровью и их общему состоянию.

Также в законопроекте выписано множество других запретов — от содержания животных в различных заведениях до использования их в рекламе и попрошайничестве.

Отметим, что и на Украине действовал закон, согласно которому побои, издевательства над животными караются штрафом примерно 100−150 долларов с конфискацией животного, если есть угроза его жизни. В случае жестокого обращение с животным виновнику в зависимости от последствий грозит ограничение или лишение свободы от шести месяцев до 3 лет.