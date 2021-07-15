Киев, 15 июля, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Верховная рада Украины сегодня, 15 июля, приняла закон, запрещающий издевательства над животными.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные животные

За соответствующую инициативу проголосовали 285 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как было заявлено в парламенте Украины, закон принят в рамках имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира.

Документ устанавливает запрет бить, убивать, отравлять или калечить животных; дарить как призы, награды или премии; причинять им боль или страдание; а также дрессировка животных способом, который наносит вред здоровью и их общему состоянию.

Также в законопроекте выписано множество других запретов — от содержания животных в различных заведениях до использования их в рекламе и попрошайничестве.

Отметим, что и на Украине действовал закон, согласно которому побои, издевательства над животными караются штрафом примерно 100−150 долларов с конфискацией животного, если есть угроза его жизни. В случае жестокого обращение с животным виновнику в зависимости от последствий грозит ограничение или лишение свободы от шести месяцев до 3 лет.