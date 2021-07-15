Белвью, США, 15 июля, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Компания Valve представила портативную консоль Steam Deck. Информация была опубликована 15 июля на сайте сервиса Steam.

Логотип Steam

Игровое устройство будет оборудовано процессором от AMD на базе архитектуры Zen 2, с видеоядром RDNA 2. Консоль получит док-станцию, благодаря которой к ней можно будет подключать внешние дисплеи, проводную сеть и периферийные устройства.

Valve отметила, что Steam Deck при низком энергопотреблении способна выдать производительность, достаточную для запуска AAA-игр (игры топ-уровня). Кроме того, при авторизации в Steam владелец устройства будет получать доступ к своей библиотеке, как и в случае авторизации на любом ПК.

https://twitter.com/Steam/status/1415718021469925376

Напомним, первые слухи о том, что Valve готовится выпустить собственную портативную консоль появились в мае 2021 года. Тогда датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) нашли в файлах Steam упоминание о неком устройстве «SteamPal».