Саранск, 15 июля, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования») в отношении бывшего начальника одного из подразделений Росгварии по Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина Росгвардии

По версии следствия, в 2018 году, пытаясь получить назначение на вакантную должность, обвиняемый подделал справку военно-врачебной комиссии о медицинском освидетельствовании, путем внесения заведомо ложных сведений о признании его годным к военной службе.

После предоставления данной справки вместе с другими требуемыми документами он был назначен на вакантную должность. Сейчас мужчина уволен.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Дагестане был вынесен приговор заместителю начальника отдела сил специального назначения Северо-Кавказского округа войск Росгвардии. Полковника в отставке признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу и отправили в колонию на восемь лет.

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