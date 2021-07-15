Минск, 15 июля, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Исполнитель Тима Белорусских провёл несколько дней в минском изоляторе. Об этом 15 июля сообщает издание The Flow.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор

Как отмечает издание, причиной временного задержания артиста стали нарушения правил «домашней химии» (отбывание наказания без помещения в исправительное учреждение). Адвокат Тимы Белорусских отказался раскрыть подробности его пребывания в изоляторе.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2021 года Тима Белорусских был приговорён к двум годам «домашей химии» по делу о наркотиках. Исполнителя задержали за хранение и распространение запрещённых веществ.