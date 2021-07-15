Киев, 15 июля, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Конституционный суд Украины (КСУ) считает, что украинский язык является «непременным условием» государственности Украины и её соборности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Об этом говорится в решении суда о конституционности языкового закона, которое было принято накануне и опубликовано сегодня, 15 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Суд также отмечает, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы — «поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности».

Также в решении говорится, что владеть украинским языком является обязанностью каждого гражданина Украины, но в то же время каждый гражданин свободен в выборе языка или языков для частного общения.

Напомним, что в сети, обсуждая новость о конституционности языкового закона, заявили, что данный закон ущемляет права русскоязычных граждан и призвали Киев в контексте этой инициативы «забыть о Донбассе».