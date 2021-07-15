Москва, 15 июля 2021, 20:15 — REGNUM Статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» включена в программу занятий по военно-политической подготовке в ВС России, передаёт 15 июля РБК.

ВС России
ВС России
Минобороны России

По данным источника издания, соответствующий приказ был получен от министра обороны России Сергея Шойгу. Статья президента живо обсуждается военнослужащими, тем более что у многих из них есть родня на Украине.

Отмечается, что все российские военнослужащие согласны с тезисом автора статьи о единстве русского, белорусского и украинского народов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в своей статье, опубликованной 12 июля, отметил, что родство русских, белорусов и украинцев «передаётся из поколения в поколение».

«Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ».
Владимир Путин

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