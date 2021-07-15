Москва, , 20:15 — REGNUM Статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» включена в программу занятий по военно-политической подготовке в ВС России, передаёт 15 июля РБК.

ВС России Минобороны России

По данным источника издания, соответствующий приказ был получен от министра обороны России Сергея Шойгу. Статья президента живо обсуждается военнослужащими, тем более что у многих из них есть родня на Украине.

Отмечается, что все российские военнослужащие согласны с тезисом автора статьи о единстве русского, белорусского и украинского народов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в своей статье, опубликованной 12 июля, отметил, что родство русских, белорусов и украинцев «передаётся из поколения в поколение».

Владимир Путин «Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ».

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