Москва, 15 июля 2021, 20:15 — REGNUM Статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» включена в программу занятий по военно-политической подготовке в ВС России, передаёт 15 июля РБК.
По данным источника издания, соответствующий приказ был получен от министра обороны России Сергея Шойгу. Статья президента живо обсуждается военнослужащими, тем более что у многих из них есть родня на Украине.
Отмечается, что все российские военнослужащие согласны с тезисом автора статьи о единстве русского, белорусского и украинского народов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в своей статье, опубликованной 12 июля, отметил, что родство русских, белорусов и украинцев «передаётся из поколения в поколение».
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