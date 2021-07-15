Рим, 15 июля, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Правительство Италии сделает обязательным предъявление так называемого «антикоронавирусного паспорта» для поездок на междугородних поездах, передает Mediaset в четверг, 15 июля.

Greg Walters Италия

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Ожидается, что решение будет принято на одном из ближайших заседаний правительства 20 или 21 июля.

Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей такого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

По данным на15июля, в Италии умерли127 840человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на9(днем ранее — на23). Число подтвержденных носителей выросло на2455(днем ранее — на2153). Этот показатель растет четвертый день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 278 319 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены40 900человек — на800 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали24 713 042человека, что составляет41,03% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.