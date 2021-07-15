Екатеринбург, 15 июля, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Длинные очереди в аэропорту «Кольцово» образовались утром 15 июля из-за большого числа пассажиров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани.

Владислав Фальшивомонетчик Терминалы A и B аэропорта «Кольцово»

По данным структуры, оборудование работало исправно. Кроме того, в очереди гражданину приходилось побыть лишь несколько минут.

Как сообщало ИА REGNUM, на проблему обратил внимание один из пассажиров. По его словам, он ждал своего часа более 20 минут.