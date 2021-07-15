Кальяри, Италия, 15 июля, 2021, 20:06 — ИА Регнум.

Около 46% граждан Италии отказались от летнего отпуска в 2021 году, таковы результаты опроса Demoskopika, опубликованные в четверг, 15 июля.

(сс) Herbert Frank Лежаки на пляже в Римини. Италия

Социологи отмечают, что основной причиной отказа являются не опасения перед эпидемией, а экономические трудности.

Подавляющее большинство (87%) тех, кто все-таки отправится в отпуск, проведут его в пределах Италии.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам (отменен 1 июля 2021 года). ЕС помогал Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она должна быть официально утверждена летом 2021 года, а средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит от 4 до 5%.