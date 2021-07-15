Лондон, 15 июля, 2021, 20:03 — ИА Регнум. В Британии зафиксирован мрачный антирекорд суточного прироста случаев заражения коронавирусом, соответствующий уровню января 2021 года, сообщает 15 июля телеканал Sky News.

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В частности, по утверждению правительства, за последние сутки в стране зарегистрировано более 48 тыс. новых заражений COVID-19.

Днем ранее этот показатель составлял 42 тыс. новых заражений.

Кроме того, в Британии отмечен рост числа смертей пациентов с диагнозом COVID-19. За сутки умерло 63 человека.

При этом власти страны не намерены возвращаться к карантинным ограничениям предыдущего уровня.

Стоит отметить, что ранее минздрав Британии заявил о полной вакцинации от коронавируса более 2/3 взрослого населения.