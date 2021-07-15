Белград, 15 июля, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Сербская делегация 19 июля едет в Брюссель, чтобы продолжить диалог о «нормализации отношений с Приштиной», так как верит, что прогресс в переговорах будет способствовать приходу иностранного капитала в Сербию. Об этом журналистам заявил 15 июля президент страны Александр Вучич.

Mc.rs Александр Вучич

По его словам, на повестке дня новой встречи будет вопрос лиц, пропавших без вести, а также другие «конкретные проблемы», передает газета «Политика».

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти встретились первый раз в рамках очередного раунда брюссельских переговоров в середине июня. Тогда Курти заявил о том, что «взаимное признание» может быть единственным решением косовского вопроса. Президент Вучич в свою очередь неоднократно заявлял, что решение должно быть «компромиссным» и настаивал на формировании Сообщества сербских муниципалитетов на территории Косово и Метохии. Это обязательство, вытекающее из Брюссельского соглашения, подписанного еще в 2013 году, Приштина упорно отказывается выполнить.