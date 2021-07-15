Вашингтон, 15 июля, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Американская группа Imagine Dragons представила клип на песню Wrecked. Ролик доступен на YouTube-канале коллектива с 15 июля.

(сс) StockSnap Успокаивающая музыка

Композиция Wrecked вышла ещё 2 июля 2021 года. Клип на неё посмотрели более 144 тыс. человек за первый час после публикации.

ИА REGNUM напоминает, что песня Wrecked войдёт в будущий альбом группы под названием Mercury — Act 1. Премьера пластинки состоится 3 сентября 2021 года.