Рим, 15 июля, 2021, 19:58 — ИА Регнум.

По данным навечер четверга, 15июля, в Италии умерли127 840человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на9(днем ранее — на23), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Число подтвержденных носителей выросло на2455(днем ранее — на2153). Этот показатель растет четвертый день подряд.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 278 319 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены40 900человек — на800 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали24 713 042человека, что составляет41,03% населения Италии.