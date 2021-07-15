Киев, 15 июля, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) положительно оценивает переговоры с Украиной, но рассчитывает на достижение Киевом «большего прогресса реформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне 15 июля представитель фонда Джерри Райс.

Как заявил Райс, МВФ продолжает «тесное взаимодействие» с правительством Украины в вопросах реализации мероприятий и реформ, в частности. недавно состоялись «очень конструктивные встречи с украинским министром финансов Сергеем Марченко.

«МВФ приветствует принятие законов, направленных на укрепление судебной системы, однако теперь Киеву нужно добиться большего прогресса в других секторах… То есть, переговоры с властями будут продолжаться», — резюмировал представитель фонда.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве Украины заявили, что Киев получит в этом году как минимум транш от МВФ — однако, если все же этого не произойдет до конца года, то экономика страны «не испытает никаких потрясений».