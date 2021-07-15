Приштина, , 19:40 — REGNUM Правительство сепаратистского Косово планирует учредить государственную комиссию, которая должна собрать документальные доказательства якобы «уничтожения косовского культурного наследия» во время вооруженного конфликта 198−1999 гг. Об этом 15 июля заявил министр культуры сепаратистского Косово Хайрула Чеку.

Разрушенный православный храм в Косово

«Члены комиссии будут профессионалами — в ее состав войдут представители государственных и профильных учреждений, а также международные эксперты. Комиссия изучит всю документацию, которая подготовлена на данный момент», — цитирует слова Чеку издание «Косово онлайн».

По его словам, задача комиссии — составить список всех памятников, которые были уничтожены во время вооруженного конфликта в конце 1990-х годов на территории Косово и Метохии.

«Запрос о выплате компенсации будет составлен в соответствии с международными стандартами», — отметил Чеку.

Напомним, что только во время погромов сербов в Косово и Метохии в марте 2004 года, албанские экстремисты уничтожили или повредили около 36 православных церквей, в том числе подожгли церковь Богородицы Левишки в Призрене, которая была воздвигнута в 1306—1307 гг.