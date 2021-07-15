Киев, , 19:43 — REGNUM Верховная рада Украины на внеочередном заседании 15 июля приняла во втором чтении законопроект об изменениях в государственный бюджет.

Верховная рада Иван Шилов © ИА REGNUM

Главные дебаты развернулись вокруг поправки к законопроекту, которая отменяла штрафы за отказ от обслуживания на украинском язык, а также позволяла использовать русский язык в школах и вузах. Эту поправку, не имеющую отношения к сути документа, в законопроект включил представитель «Слуги народа» Максим Бужанский.

После бурного обсуждения за правку проголосовали только 42 депутата при 226 необходимых.

ИА REGNUM напоминает, что 12 июля в Раде заявили, что в законопроект об изменениях в государственный бюджет включили несколько поправок, которые могут нивелировать действие языкового законодательства. В итоге большую часть этих правок из документа удалили еще на уровне бюджетного комитета, и лишь одну языковую поправку пришлось рассматривать в сессионном зале.