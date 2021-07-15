Минеральные Воды, Ставропольский край, 15 июля, 2021, 19:17 — ИА Регнум. На Ставрополье более 50 школ требуют серьезного ремонта. Однако справиться с этой проблемой своими силами без поддержки федерального центра ни муниципалитет, ни регион не могут. Помощь по включению их в централизованную программу ремонта окажут депутаты Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Побывавшая в школе № 1 заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре (фракция «Единой России») Ольга Казакова отметила, что таких школ, нуждающихся в ремонте, на Ставрополье около 50. При этом произвести их ремонт за свой счет и даже за федеральный очень проблематично без специальной поддержки. Появление централизованной программы ремонта, охватывающей всю страну, станет решением проблемы для таких школ.

«Сейчас реализуется национальный проект «Образование». Мы строим новые школы. И когда родители узнают о том, что есть новые школы с прекрасными хореографическими залами и даже с фехтовальными, они хотят своих детей отправить учиться именно туда. Но наравне с этими школами мы не должны забывать о тех, которые у нас уже есть, но они нуждаются в капитальном ремонте. У нас очень много обращений на этот счет. И президент дал поручение правительству, регионам, членам «Единой России» заняться программой большого капитального ремонта школ. Для того чтобы эта программа быстрее заработала, чтобы нам утвердить в бюджете все цифры, наша задача очень точно и быстро определить, какие школы войдут в эту программу», — заявила Казакова.

Школа № 1 в городе Минеральные Воды, в которой побывала депутат Госдумы, построена в 1937 году. Тамара Сазыкина — директор школы рассказала, что в настоящее время в учебном заведении в 32 классах обучаются 690 человек. Школа работает в две смены. Ремонт к началу учебного года всегда проводится, по словам директора, своими силами с помощью муниципалитета.

Когда руководство школы узнало о программе ремонта школ, которую анонсировал президент РФ Владимир Путин, сразу возникло желание узнать, как попасть в эту программу. С помощью поддержки единороссов администрация надеется отремонтировать здание уже в ближайшем будущем.