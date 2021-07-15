На Ставрополье отремонтируют школы при поддержке «Единой России»
Минеральные Воды, Ставропольский край, 15 июля, 2021, 19:17 — ИА Регнум. На Ставрополье более 50 школ требуют серьезного ремонта. Однако справиться с этой проблемой своими силами без поддержки федерального центра ни муниципалитет, ни регион не могут. Помощь по включению их в централизованную программу ремонта окажут депутаты Госдумы.
Побывавшая в школе № 1 заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре (фракция «Единой России») Ольга Казакова отметила, что таких школ, нуждающихся в ремонте, на Ставрополье около 50. При этом произвести их ремонт за свой счет и даже за федеральный очень проблематично без специальной поддержки. Появление централизованной программы ремонта, охватывающей всю страну, станет решением проблемы для таких школ.
Школа № 1 в городе Минеральные Воды, в которой побывала депутат Госдумы, построена в 1937 году. Тамара Сазыкина — директор школы рассказала, что в настоящее время в учебном заведении в 32 классах обучаются 690 человек. Школа работает в две смены. Ремонт к началу учебного года всегда проводится, по словам директора, своими силами с помощью муниципалитета.
Когда руководство школы узнало о программе ремонта школ, которую анонсировал президент РФ Владимир Путин, сразу возникло желание узнать, как попасть в эту программу. С помощью поддержки единороссов администрация надеется отремонтировать здание уже в ближайшем будущем.