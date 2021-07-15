Саранск, 15 июля, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов и врио главы Мордовии Артем Здунов провели встречу. Обсуждались вопросы развития мелиоративных систем и проведения уборочной кампании в республике.

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Уборочная кампания стартовала в Мордовии с начала текущей недели. До настоящего момента обмолочено 5,2 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, получено 14,4 тыс. тонн. Посевная площадь яровых в этом году составила 478,7 тыс. гектаров или на 26 тыс. гектаров больше, чем годом ранее.

В настоящее время в регионе отмечается засушливая погода, при этом для сохранения урожая, по словам первого замминистра, необходимо своевременное проведение комплекса мелиоративных мероприятий. В 2021 году в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы планируется реконструировать четыре объекта на общую сумму 82 млн рублей. В рамках ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» в этом году предусмотрено 4,3 млн рублей на вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий.

Хатуов призвал активизировать работу по освоению средств и заключению необходимых контрактов.

Кроме того, в ходе встречи рассматривались вопросы технической и технологической модернизации АПК, реализации инвестиционных проектов и темпы доведения средств господдержки до аграриев.

Как сообщало ИА REGNUM, первым в Мордовии к уборке зерновых культур приступил Чамзинский район. В связи с засушливой погодой предварительно ожидается урожайность 25 центнеров с гектара, что в два раза меньше показателя прошлого года. Сейчас на полях работают 68 комбайнов, к концу недели планируется, что на уборку выйдут 100 машин.

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