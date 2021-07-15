Москва, 15 июля, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за период с 5 по 12 июля выросла на шесть копеек и достигла 48,23 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Дизельное топливо за этот период подорожало на 11 копеек — до 50,12 рубля за литр.

По состоянию на 12 июля средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 45,46 рубля, марки Аи-95 — 49,17 рубля, марки Аи-98 — 56,13 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 54 центрах субъектов Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Махачкале — на 1,7% и Назрани — на 1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю выросли в среднем на 0,1%.