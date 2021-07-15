Москва, 15 июля, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Восемь журналистов внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента в России, сообщили 15 июля в Минюсте РФ.

Кадр из мультфильма Остров сокровищ, 1982 Черная метка

В перечень добавлены Роман Баданин*, Максим Гликин*, Пётр Маняхин*, Юлия Ярош*, Ольга Чуракова*, Мария Железнова*, Юлия Лукьянова* и Елизавета Маетная*.

Таким образом, теперь в этом реестре 28 журналистов и медиакомпаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня у Баданина*, главреда издания «Проект», прошли обыски.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.