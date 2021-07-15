Нижний Новгород, 15 июля, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Нижнего Новгорода, хранившего у себя дома около двух килограммов наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении министерства внутренних дел.

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В квартире, в которой проживает 32-летний нижегородец, полицейские обнаружили бокс, в котором находилось около 1,2 килограмма каннабиса, а также девять пакетов с 800 граммами марихуаны.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление или переработка наркотических средств». Теперь ему грозит до десяти лет тюремного заключения.