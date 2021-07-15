Берлин, 15 июля, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Наводнения, произошедшие в западной части Германии, вызвали сбои в работе железнодорожной сети страны, сообщает 15 июля концерн Deutsche Bahn.

Hans Наводнение

По данным концерна, задержки поездов наблюдаются как в региональном, так и в дальнем железнодорожном сообщении, например, перестали ходить поезда по ветке Кёльн — Брюссель.

«Сложности с перевозками в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц», — указано в краткой сводке концерна.

Как сообщало ИА REGNUM, в западной части Германии многодневные ливни вызвали сильное наводнение, в результате которого погибло не менее 42 человек.