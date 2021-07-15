Москва, 15 июля, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Существенные риски для глобальной экономики и для чёрной металлургии — в частности несёт инициатива ЕС по трансграничному углеродному регулированию, сообщили 15 июля в пресс-службе Ассоциация «Русская Сталь».

Wto.org Штаб-квартира ВТО в Женеве

Комментируя вышедший в свет накануне, 14 июля, предварительный доклад Европейской комиссии по трансграничному углеродному регулированию, эксперты ассоциации назвали эту инициативу крайне невыгодной для металлургии.

Включение в европейский перечень пограничного углеродного регулирования металлургического сектора «не соответствует декларируемым климатическим целям ЕС и может привести к существенному рыночному дисбалансу, порождая неравные условия конкуренции с европейскими производителями».

Ассоциация отметила, что проведение расчётов для оценки сбора для российских экспортёров «по сложной европейской методологии и обязательная внешняя верификация выбросов может стать серьёзным административным барьером для поставок в ЕС». Вероятно, когда ЕС реализует свою инициативу, будет инициирован спор в ВТО по её отмене.

«И даже в случае победы в споре и отмены углеродного сбора бизнес понесёт невосполнимые потери и, что самое важное, утратит позиции на высоконкурентном рынке, восстановить которые полностью будет невозможно даже в долгосрочной перспективе», — сообщили в ведомстве.