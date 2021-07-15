Москва, 15 июля, 2021, 18:55 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России более 35 тысяч человек перенесли коронавирусную инфекцию, следует из информационного бюллетеня Минобороны.

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«За прошедшие сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровело 89 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 35 046 человек», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 1626 военнослужащих с положительными результатами тестирования.

Сообщается, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние четверых из них оценивается как тяжёлое, ещё пятеро находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.