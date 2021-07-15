Курган, 15 июля, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В Курганской области по факту отравления детей в санатории «Лесники» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Dgeise Роспотребнадзор

Уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») возбуждено после доследственной проверки. Установлено, что едой в санатории отравились 13 детей. Госпитализация не потребовалась.

Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора выясняют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в санатории, а также действие (бездействие) контролирующих органов.

Напомним, об отравлении детей из Екатеринбурга в курганском санатории стало известно от родителей. Женщине дочь 12 июля сообщила о том, что«пол-отряда рвёт». Руководитель санатория успокоила общественность и родителей, что «вспышки не было — обычное пищевое отравление».