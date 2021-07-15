По факту отравления детей в курганском санатории возбуждено уголовное дело
Курган, 15 июля, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В Курганской области по факту отравления детей в санатории «Лесники» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.
Уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») возбуждено после доследственной проверки. Установлено, что едой в санатории отравились 13 детей. Госпитализация не потребовалась.
Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора выясняют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в санатории, а также действие (бездействие) контролирующих органов.
Напомним, об отравлении детей из Екатеринбурга в курганском санатории стало известно от родителей. Женщине дочь 12 июля сообщила о том, что«пол-отряда рвёт». Руководитель санатория успокоила общественность и родителей, что «вспышки не было — обычное пищевое отравление».