Кейптаун, , 18:46 — REGNUM Число погибших в ходе массовых беспорядков, продолжающихся в ЮАР после заключения под стражу экс-президента страны Джейкоба Зумы, увеличилось до 117 человек, сообщила 15 июля исполняющая обязанности министра при президенте ЮАР Кумбудзо Нтшавени.

ЮАР Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, большинство случаев гибели людей произошло в провинции Квазулу-Натал.

«Сегодня Полицейская служба ЮАР получила доклад о 26 погибших с начала беспорядков в Гаутенге… Смерти в Квазулу-Натал, подтвержденые как жертвы насилия, в общем насчитывают 91», — заявила Нтшавени.

Ранее власти страны заявляли о 72 погибших в результате массовых беспорядков и погромов.

Беспорядки охватили ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Политические спекуляции вокруг этой темы усиливаются этническими противоречиями сторонников и противников экс-президента.

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