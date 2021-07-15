Власти ЮАР заявили о гибели 117 человек в ходе беспорядков в стране
Кейптаун, 15 июля, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Число погибших в ходе массовых беспорядков, продолжающихся в ЮАР после заключения под стражу экс-президента страны Джейкоба Зумы, увеличилось до 117 человек, сообщила 15 июля исполняющая обязанности министра при президенте ЮАР Кумбудзо Нтшавени.
По её словам, большинство случаев гибели людей произошло в провинции Квазулу-Натал.
«Сегодня Полицейская служба ЮАР получила доклад о 26 погибших с начала беспорядков в Гаутенге… Смерти в Квазулу-Натал, подтвержденые как жертвы насилия, в общем насчитывают 91», — заявила Нтшавени.
Ранее власти страны заявляли о 72 погибших в результате массовых беспорядков и погромов.
Беспорядки охватили ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Политические спекуляции вокруг этой темы усиливаются этническими противоречиями сторонников и противников экс-президента.