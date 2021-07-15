Кейптаун, 15 июля, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Число погибших в ходе массовых беспорядков, продолжающихся в ЮАР после заключения под стражу экс-президента страны Джейкоба Зумы, увеличилось до 117 человек, сообщила 15 июля исполняющая обязанности министра при президенте ЮАР Кумбудзо Нтшавени.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮАР

По её словам, большинство случаев гибели людей произошло в провинции Квазулу-Натал.

«Сегодня Полицейская служба ЮАР получила доклад о 26 погибших с начала беспорядков в Гаутенге… Смерти в Квазулу-Натал, подтвержденые как жертвы насилия, в общем насчитывают 91», — заявила Нтшавени.

Ранее власти страны заявляли о 72 погибших в результате массовых беспорядков и погромов.

Беспорядки охватили ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Политические спекуляции вокруг этой темы усиливаются этническими противоречиями сторонников и противников экс-президента.