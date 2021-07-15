Архангельск, 15 июля, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Архангельский следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели 10-летней девочки, утонувшей накануне, 14 июля, в Онеге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Купаться запрещено!

«По предварительным данным, 39-летняя женщина допустила купание своей дочери в месте, где купание запрещено, в результате чего потерпевшая попала в омут, что привело к ее смерти от утопления в воде», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета в водоемах Архангельской области утонули 10 детей.