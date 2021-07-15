Токио, 15 июля, 2021, 18:41 — ИА Регнум. На консоли Nintendo Switch 21 июля 2021 года состоится релиз игры Pokemon Unite. Анонсирующий ролик был опубликован 15 июля на YouTube-канале проекта.

Pokemon.com Скриншот из «The Isle of Armor»

В новом трейлере разработчики показали игровой процесс и продемонстрировали способности некоторых персонажей. Они также рассказали о ряде игровых функций.

Напомним, 24 июня 2021 года Pokemon Company объявила, что в рамках стратегического партнёрства с китайской Tencent она реализует проект Pokemon Unite. Игра будет представлять собой бесплатную MOBA (Multiplayer Online Battle Arena — игры похожие на Dota 2 и League of Legends) по вселенной Pokemon.