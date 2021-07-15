Курган, 15 июля, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В Курганской области за экстремистскую деятельность задержаны трое руководителей местных религиозных организаций, являющихся ячейками «Управленческого Центра Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержаны трое руководителей запрещённой организации.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Установлено, что в городах Кургане и Шадринске с 2017 года по настоящее время задержанные лица вели противоправную деятельность и вовлекли в запрещённую организацию свыше 130 жителей Зауралья. При этом они принимали повышенные меры конспирации, используя в своей деятельности зарубежные электронные платформы и мессенджеры, систематически меняя места проведения собраний.

В ходе оперативных мероприятий проведено более 30 обысков по местам проживания участников запрещённой организации, в результате которых изъята нелегальная литература, компьютерная техника и электронные носители, средства связи и иные материалы, представляющие интерес для следствия.

Трое организаторов местных ячеек «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняются по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.