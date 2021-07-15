Москва, 15 июля, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру искренние соболезнования в связи с гибелью большого числа людей из-за наводнения, сообщает 15 июля пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Федеральный президент, уважаемая госпожа Федеральный канцлер, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии», — указано в тексте телеграммы.

Российский президент выразил сочувствие и моральную поддержку потерявшим своих родных и близких в этом бедствии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от наводнения.