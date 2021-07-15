Шэньян, Китай, 15 июля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Народная прокуратура провинции Ляонин распорядилась арестовать бывшего вице-президента Китайского университета политических наук и права Юй Чжигана, по подозрению в получении взятки, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Laovaev.net Коррупция в КНР

Дело Юя было передано в органы прокуратуры для рассмотрения и судебного преследования после завершения расследования Национальной надзорной комиссией, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры КНР. В настоящее время ведется дальнейшее расследование этого дела.

Юй был исключен из Коммунистической партии Китая и отстранен от государственных должностей за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов. Подробности пока не разглашаются.