Киев, , 18:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель может изменить будущее Европы.

Об этом он сообщил вечером 15 июля через социальные сети.

Зеленский заявил — он верит, что «наши партнеры» США и Германия будут вместе противостоять «агрессору», а не поощрять его. Также он напомнил Байдену и Меркель, что «ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы».

Кроме того, Зеленский отметил, что в ходе этих переговоров не может быть принято «никакого решения об Украине без Украины».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский заявил, что в результате встречи Байдена и Меркель Украина получит некое предложение, касающееся гарантий безопасности. 12 июля глава Украины посетил с визитом Берлин, а в конце июля или начале августа, как ожидается, отправится в Вашингтон. Ключевой интерес Киева в этих переговорах — ситуация с проектом «Северный поток-2».