Ялта, Крым, 15 июля, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Будущие советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями в международном детском центре «Артек» провели для финалистов конкурса «Большая перемена» командный квест «Нескучные игры Россйскиого движения школьников (РДШ)», результатом которой стала гуманитарная помощь для пострадавшей от наводнения школе №12 города Ялта. В процессе прохождения станций участники зарабатывали РДШ-коины, которые Российское движение школьников монетизировало в настоящие деньги. Как сообщает пресс-служба Российского движения школьников, в рамках финала всероссийского конкурса «Большая перемена» состоялось уникальное взаимодействие участников проекта «Навигаторы детства» с финалистами конкурса. Яркий интерактив «Нескучные игры РДШ» представлял собой 6 интерактивных площадок, на которых участники не просто выполняли задания, но и набирали баллы — РДШ-коины, которые затем суммировались и конвертировались в деньги для того, чтобы помочь преодолеть последствия наводнения в ялтинской средней школе №12.

Fadm.gov.ru Юные участники «Российского движения школьников»

Сергей Шишкин. «Нескучные игры РДШ» основаны на принципах командной работы и развивают новые нейронные связи благодаря нестандартным форматам каждой из 6-ти станций квеста, которые, в свою очередь, рассказывают о направлениях деятельности Российского движения школьников: экология, краеведение, творчество, спорт, наука, медиа. Например, на станции «Экология» участники попробовали соблюдать экологическое равновесие. Каждый участник интерактива приобщился к важному и общему делу — помощь пострадавшей от наводнения школе! Ну и кроме того, теперь каждый из них знает, как присоединиться к РДШ и найти соратников по своим интересам в абсолютно любой сфере», — рассказал координатор проекта «Навигаторы детства» в Брянской области

На следующий день ребята вместе с исполнительным директором Российского движения школьников Ириной Плещёвой отправились в Ялту, там в школе № 12 они вручили гуманитарную помощь, приобретенную на монетизированные баллы, которые ребята получили за «Нескучные игры РДШ».

«Российское движение школьников не просто демонстрирует детям их полезность государству, но мы рассказываем им о том, что они могут быть нужными, могут сделать много полезного для своей страны. Это и есть воспитание — когда вы на личном опыте можете показать ребенку, как правильно и как хорошо. Вчера ребята хотели заработать как можно больше баллов, чтобы еще на один саженец во дворе ялтинской школы №12 стало больше, а сегодня они побывали здесь, внесли свой личный вклад, подарили не только подарки, но и частичку своего сердца!» — отметила исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

15 июля, в день передачи гуманитарной помощи МБОУ «Ялтинская средняя школа № 12 с углублённым изучением иностранных языков», администрация школы рассказала о том, как устранялись последствия наводнения.

«В день наводнения родители наших учеников и 100 человек Всероссийского студенческого корпуса спасателей оперативно пришли к нам на помощь. Все помогают и сегодня: вот и РДШ тоже откликнулись, мы очень рады, что узнали про эту организацию, хоть и совсем недавно. Каждый день мы убираемся в подвале, каждый день вытираем стены и обеззараживаем, но нам требуется серьезный ремонт: ведь к 1 сентября школа, конечно же, должна быть готова открыть двери для детей. Спасибо РДШ за их вклад в восстановление нашей школы!» — заявила директор МБОУ «Ялтинская средняя школа № 12 Валентина Кабанова.