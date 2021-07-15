Екатеринбург, 15 июля, 2021, 18:28 — ИА Регнум. 12 футболистов футбольного клуба «Урал» отказались проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил журналистам президент клуба Григорий Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По словам Иванова, в клубе решили прививать игроков на добровольной основе. Десять футболистов привились, ещё 12 — отказались.

Президент «Урала» добавил, что перед каждой игрой у футболистов берут ПЦР-тесты. «Деньги не маленькие, а сейчас всё ещё подорожало, — — цитирует руководителя «РБ Спорт». — Для чего нам палки в нос суют за три дня до игры? Зачем тогда надо было вакцинироваться?».

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области полностью провели вакцинацию более 772 тыс. человек.