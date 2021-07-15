Тайюань , Китай, 15 июля, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Полиция города Люлян провинции Шаньси на севере Китая раскрыла мошенническую сеть в сфере телекоммуникаций и Интернета, которая фигурировала по более чем 100 дел, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

9 мая местная полиция получила сообщение от жертвы по фамилии У, которая была обманута на 1,3 млн юаней (около $201 058) за три дня. Впоследствии полиция создала рабочую группу для проведения расследования.

Банда была причастна к более чем 100 случаям телекоммуникационного и онлайн-мошенничества, отмывания денег и незаконных операций с SIM-картами и банковскими картами, сообщили в полиции.

С 14 мая по 5 июля полиция провела обыски в нескольких притонах банды, расположенных в различных провинциальных регионах, включая Шаньдун, Хубэй, Хунань и Внутреннюю Монголию и задержала 20 подозреваемых. Продолжается дальнейшее расследование этого дела.