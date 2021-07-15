Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Спасение серфера на Финском заливе очевидцы приняли за происшествие с яхтой и детьми. Но дети не пострадали в этой ситуации. Об этом 15 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-командор яхт-клуба «Балтиец» Максим Никонов.

Дарья Драй ИА REGNUM Яхта в Финском заливе

Вечером 15 июля в ряде СМИ появилась информация, что из воды залива возле яхт-клуба «Балтиец», где тренируются молодые яхтсмены, спасены девять детей из перевернувшейся яхты. Однако, как уточнил собеседник агентства, очевидцы всё не так интерпретировали.

«Не произошло ничего необычного. Вообще спасали 40-летнего серфера. У нас заканчивалась тренировка, и спасатели подвезли детей к берегу, чтобы было побыстрее», — рассказал собеседник агентства. Дети там были на тренировке, яхта не переворачивалась.

Вице-командор также заверил, что со всеми участниками данной истории всё хорошо.

«Мы понимаем, с чем связано повышенное внимание к нам сейчас, но сейчас была просто рабочая ситуация», — подытожил Никонов.

Заметим, что повышенная тревожность и внимательность очевидцев связана с тем, что с начала купального сезона в Санкт-Петербурге утонул 21 человек, в том числе один ребенок, спасено шесть человек и оказана помощь еще 210 людям.