Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что сейчас мировые лидеры не уважают США и смеются над ними.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом экс-президент США заявил 15 июля.

По его словам, такого не наблюдалось, когда Трамп занимал пост президента США.

«Я был тем, кто вернул уважение к нашей стране, а не как сейчас, когда лидеры всего мира смеются над нами. Они не смеялись, когда я был там», — указано в заявлении Трампа.

Кроме того, Трамп напомнил, что будучи президентом не начал ни одной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Есть доказательства, что Байден нажился на делах сына — бывший законодатель