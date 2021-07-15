Вашингтон, 15 июля, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что сейчас мировые лидеры не уважают США и смеются над ними.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Об этом экс-президент США заявил 15 июля.

По его словам, такого не наблюдалось, когда Трамп занимал пост президента США.

«Я был тем, кто вернул уважение к нашей стране, а не как сейчас, когда лидеры всего мира смеются над нами. Они не смеялись, когда я был там», — указано в заявлении Трампа.

Кроме того, Трамп напомнил, что будучи президентом не начал ни одной войны.