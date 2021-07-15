Саранск, 15 июля, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и врио главы Мордовии Артема Здунова. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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«Мордовия — это земля, близкая моему сердцу. С ней связана жизнь моих предков, и потому всякий раз я думаю о Мордовии с особым чувством», — сказал глава Русской Православной церкви и добавил, что республика — это его «историческая Родина».

Кирилл отметил, что всегда внимательно читает отчеты которые направляет митрополит Саранский и Мордовский Зиновий и радуется развитию церковной жизни. Он подчеркнул, что Мордовии свойственен высокий уровень церковно-государственных отношений.

По мнению Кирилла, каждый руководитель республики развивает эту традицию.

«Я хотел бы пожелать помощи Божией и успехов — Вам и владыке», — заключил патриарх.

Здунов отметил, что также имеет мордовские корни.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году патриарх Кирилл посетил деревню Оброчное в Ичалковском районе Мордовии, где похоронен его дед Василий, арестованный в 1921 году и больше 20 лет с перерывами проведший в тюрьмах и лагерях. Предстоятель Русской Православной церкви совершил заупокойное богослужение на могиле деда, а также помянул свою бабушку Параскеву Гунляеву, которая похоронена в Саранске.

Митрополит Зиновий передал патриарху богослужебные сосуды, которые были найдены при ремонте дома его деда.