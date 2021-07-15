Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Как и предупреждали сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и синоптики, в нескольких районах города прошли сильные ливневые дожди с порывистым ветром. В отдельных местах они даже сопровождались градом. Однако большинство районов мегаполиса дождей вообще не увидело и продолжило страдать от 30-градусной жары.

ИА REGNUM Последствия ливня на востоке Петербурга

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По сообщениям очевидцев, сильный ливень с градом обрушился 15 июля на Стрельну в Петродворцовом районе Петербурга, а также на соседний Красносельский район на юго-западе.

«В Красносельском районе ливень, гром и молния) все как надо))», — написала Ирина Д. в популярном паблике в соцсети.

«Ни в Приморском (районе), ни на Васильевском (острове) НЕТ ДОЖДЯ», — сокрушается Анастасия М.

«В Приморском ветер сильный, хоть дышать легче», — заметила Татьяна Ю.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сильный ливень прошел также в Красногвардейском районе, на Ржевке и границе со Всеволожским районом Ленобласти. Ливневая канализация местами не справлялась с потоками воды, произошли локальные подтопления, в частности, на Шоссе Революции и Рябовском шоссе.

В то же время жители северных районов — Калининского и Выборгского — дождя так и не дождались.

«На Гражданку хоть немного нагоните», — просили «у неба» в соцсетях. «В Калининском районе только две капли упало часа 1.5 назад. Ветер был, но все стихло, тучи вернитесь», — подтвердила Ангелина Г. «На Петроградку закиньте дождика пожалуйста», — просил Михаил К.

Аналогичная ситуация без дождя была и на юге города. «Московский район дайте !!!», — умолял Роман К.

Впрочем, даже там, где прошел ливень, охладить зной он успел ненадолго.

«А прохлада-то есть от дождя?», — интересуется Александр С.

«18 градусов было во время дождя, сейчас поднимается», — ответила Алёна Л.

«Прошёл сильный с градом, стеной. Утих ‑ и солнце. Это в Стрельне», — добавляет Светлана И.

«Дожили, питерцы дождь вымаливают», — констатировала парадокс Евгения П.