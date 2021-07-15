Москва, 15 июля, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Актёр и звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Сергей Бурунов стал ведущим проекта «Форт Боярд». Об этом сообщило издание StarHit.

Jebulon Форт Боярд

«…это большая ответственность и большая честь… Надеюсь, что будет потешно, и я добавлю проекту свежести и юмора», — поделился Бурунов. По данным СМИ, в проекте также примут участие Дана Борисова, Прохор Шаляпин, Юлия Топольницкая и многие другие артисты.

ИА REGNUM напоминает, что прошлый сезон проекта «Форт Боярд» транслировался в 2019 году. Его ведущим был музыкант Сергей Шнуров.