В Архангельской области план по ковид-вакцинации выполнен почти на 27%
Архангельск, 15 июля, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В Архангельской области план по иммунизации населения от COVID-19 выполнен почти на 27%, в числе вакцинированных — 136 939 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.
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По данным ведомства, в среднем ежедневно первый этап вакцинации от СOVID-19 проходят порядка 3,5 тысячи северян. С учетом нововведений темпы должны вырасти до 5 000 человек в сутки.
Напомним, для формирования коллективного иммунитета от коронавируса в регионе необходимо привить как минимум 516 тысяч человек. Достигнуть этого показателя региональный минздрав намерен к началу октября.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области введена обязательная вакцинация для работников общепита, общественного транспорта, образовательных и ряда других учреждений.