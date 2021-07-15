Гуандун, Китай, 15 июля, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Более 1000 спасателей были направлены на место происшествия после того, как 14 человек оказались в затопленном строящемся автомобильном тоннеле в городе Чжухай провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

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Строительная площадка тоннеля Шицзиншань, являющегося частью городской скоростной автомагистрали Синье, была затоплена около 3:30 по местному времени 15 июля, сообщило местное бюро по чрезвычайным ситуациям. Спасатели все еще не смогли связаться с попавшими в ловушку рабочими.

Департамент по чрезвычайным ситуациям провинции Гуандун направил на место происшествия восемь аварийно-спасательных бригад из городов, окружающих Чжухай. Для проведения спасательных работ было мобилизовано более 1000 спасателей, 22 пожарных машины и пять автоцистерн.