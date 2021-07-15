Лондон, 15 июля, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Британская студия Skyhook Games представила новый трейлер своей игры Lawn Mowing Simulator («Симулятор стрижки газона»). Его опубликовали 15 июля на официальном YouTube-канале издательства Curve Digital.

Газонокосилка

В ролике также прозвучала дата релиза проекта — 10 августа 2021 года. Игра будет доступна на PC и консолях Xbox Series X/S.

Как отмечают разработчики, суть геймплея Lawn Mowing Simulator полностью отражена в названии. Геймерам предстоит косить газон, используя газонокосилки известных брендов: Toro, SCAG и STIGA.