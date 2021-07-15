Киев, 15 июля, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Украинский олигарх, экс-депутат Рады Константин Жеваго объявлен Интерполом в международный розыск, сообщило 15 июля украинское государственное бюро расследований.

El-massa.com Интерпол

Согласно источнику, Жеваго подозревают в том, что в качестве владельца АО «Банк «Финансы и Кредит», он организовал растрату $113 млн этого финучреждения. Отмечается, что подконтрольная бизнесмену оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя.

Также в ГБР указывают, что Жеваго ещё в сентябре 2019 года было сообщено о подозрении.

ИА REGNUM отмечает, что Жеваго был депутатом Верховной рады Украины многих созывов, начиная с 1998 года. В период с 2015 по 2017 гг. входил в пятерку самых богатых людей Украины.