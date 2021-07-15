Шанхай, Китай, 15 июля, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Более 18 миллионов жителей Шанхая, или 81,9% взрослого населения города, завершили вакцинацию против COVID-19, сообщили 15 июля местные власти, передает агентство Синьхуа.

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По состоянию 14 июля в Шанхае было введено 36,89 млн доз вакцин против COVID-19 примерно 19,96 млн жителей, или 90,3% взрослого населения города, сообщило городское правительство на пресс-конференции, добавив, что в восточном мегаполисе формируется иммунная защита.1 марта в Шанхае началась широкомасштабная кампания по прививкам. Широко используемые инактивированные вакцины требуют двух уколов для завершения.

По состоянию на 13 июля в Китае было введено более 1,4 млрд доз вакцин против COVID-19, поскольку страна продолжает наращивать темпы вакцинации, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР.