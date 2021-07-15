Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Российская социальная сеть «ВКонтакте» стала партнёром игровой выставки gamescom 2021. Об этом 15 июля сообщает «Игромания».

Incocenter.ru «ВКонтакте»

Другими партнёрами выставки станут Facebook, Twitch, YouTube и TikTok. Они выступят кураторами для игр независимых разработчиков.

Напомним, что в 2021 году выставка gamescom пройдёт с 25 по 29 августа. А 24 августа состоится официальная церемония открытия.