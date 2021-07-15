Скопье, 15 июля, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 15 июля рассказал о ходе массовой вакцинации от коронавируса, которая началась в понедельник, 12 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, вакцинация непрерывно ведется во всех пунктах вакцинации страны, причем интерес граждан возрастает. Хотя бы одну дозу вакцины получили уже 686 788 граждан, обе — 252 338 человек.

Филипче напомнил, что для предотвращения распространения вируса по-прежнему важны маски, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция рук, а также избегание массовых мероприятий.

Политик сообщил, что в Северной Македонии присутствуют два или три вида вируса и вакцинация важна, чтобы снизить их опасность. Коллективный иммунитет будет создан, когда вакцинированы будут 70−85% населения.

По словам Филипче, предпринимаются все усилия для того, чтобы побудить людей вакцинироваться. Привиты 57% населения в возрасте старше 70 лет и 54% населения старше 65 лет. 49% — старше 60 лет. С пятницы начнется вакцинация подростков.